Декотрі лайфхаки для краси швидко вірусяться в інтернеті – але це не означає, що вони є надійними. 24 Канал зібрав поради, які зроблять гірше вашій шкірі та волоссю, хоч і можуть спрацювати для невеликої кількості людей.

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Льодяні стіки для обличчя

Широкої популярності набрали льодяні стіки для обличчя – це не дивно, адже продукт супербюджетний (варто тільки набрати води та покласти у морозилку). Та не всі експерти вважають доречним наносити лід на шкіру обличчя й тим паче використовувати його для масажу. Він може травмувати шкіру та спричинити обмороження. Це призведе до почервонінь і свербежу.

Кокосова олія як крем для обличчя

Кокосове масло й олію вважають еліксиром для шкіри через наявність у складі лаурнової кислоти. Та варто пам'ятати, що цей засіб на 90% складається з насичених жирів. Вони спричиняють закупорення. Тож використовувати цю олію можна тільки на тіло.

Надмірна кількість засобів

У погоні за ідеальною шкірою хочеться використати всі засоби й одразу. 10-ступеневий метод догляду все більше вважають неефективним. Краще звернутися за допомогою до косметолога, який підбере основні засоби для догляду.

Мед та лимон як маска для обличчя

Вважають, що мед лікує рани, а лимонний сік освітлює шкіру та працює як засоби з вітаміном С. Та ні окремо, ні разом ці продукти не варто наносити на обличчя: вони провокують подразнення та висипання. Тільки рідкісні сорти меду можуть бути корисними для шкіри.

Відмова від зволоження

Володарі жирної шкіри обличчя хочуть позбутися проблеми, відмовившись від зволожувальних сироваток і кремів. Та це спрацює тільки навпаки – шкіра відчує сухість та почне виділяти ще більше себуму – шкірного сала.



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Спати з макіяжем

Якщо потрібно вставати зранку та мати бездоганний вигляд, деякі дівчата використовують лайфхак – сон з макіяжем, що зроблений ввечері. Але це шкодить шкірі: вночі відбувається оновлення й регенерація, тоді як цьому процесу заважатиме шар тонального крему. Внаслідок цього відбувається закупорення пор та стаються запалення.

Зубна паста як засіб від акне

У мережі часто радять використовувати зубну пасту як точковий засіб від прищів. Ментол та спирт можуть охолодити й підсушити висипання, але такі самі шанси є на опік та алергію. Не кажучи про те, що не всі зубні пасти можуть підійти для такого методу.

Макіяж маркером

Тейлор Свіфт кілька років тому розповіла, що фарбує стрілки звичайним перманентним маркером. Але вони є загрозою для тонкої шкіри повік, можуть викликати алергію.

Збільшення губ перцем

У тіктоці поширюють лайфхак, як збільшити губи. Для цього використовують гострий перець і натирають ним губи, сподіваючись на ефектну реакцію. Така порада у деяких випадках навіть не працює – губи тільки червоніють. До того ж це боляче, як і будь-який інший лайфхак зі збільшення губ, а ще може викликати алергічну реакцію. Плампери для губ працюватимуть краще та безпечніше.

Полірування волосся

Полірування волосся – нібито відновлювальна процедура для кінчиків волосся. Майстер прибирає посічені кінчики бритвою – схожий метод почали робити в домашніх умовах. У цього методу є безліч недоліків – волосся втрачає об'єм, процедура протипоказана, якщо пасма пошкоджені. Тому не варто повторювати це вдома.

Оливкова олія зволожує волосся

Дехто вважає оливкову олію відновлювальним та живильним засобом для волосся. Та насправді вона обтяжує локони, забиває волосину та є особливо небезпечною в разі використання фену або плойки.