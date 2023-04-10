10 квітня християни відзначають Великий понеділок – перший день Страсного тижня. У церковному календарі – день пам'яті преподобного Іларіона Нового, повідомляє 24 Канал.

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Іларіон Новий був Пелікітським ігуменом. Він став ченцем у юному віці й присвятив своє життя служінню. Довгий час Іларіон жив на самоті та володів даром зцілення. Вважають, що одного разу він вимолив дощ після довгої посухи. Преподобного Іларіона вбили за християнство.

10 квітня іменини святкують Степан, Іларіон, Ілля, Сава, Марія.

Що не можна робити у цей день

У цей день не можна важко працювати й прибирати.

У перший день Страсного тижня не можна вживати м'ясо, рибу, молочні продукти, вершкове масло та яйця.

Не можна лаятися та з'ясовувати стосунки.

Цього дня не можна різати птицю.

Прикмети на 10 квітня

Якщо чайки літають низько та кричать – літо буде посушливим.

Птахи виють гнізда на сонячній стороні – літо буде холодне; на тіньовій стороні – літо буде теплим.

Сороки сидять на верхівках дерев – скоро буде потепління.

Зранку видно туман – буде щедрим врожай овочів і фруктів.

День в Україні та світі

Міжнародний день братів та сестер. Це свято заснувала Клаудія Еварт, для якої брат та сестра були найближчими людьми. З часом свято стало популярним у США, а потім поширилося на інші країни.

День гольфіста. Це професійне та спортивне свято на честь гольфа – гри, в якій потрібно загнати м'ячик у лунку.