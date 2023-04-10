10 апреля христиане отмечают Великий понедельник – первый день Страстной недели. В церковном календаре – день памяти преподобного Иллариона Нового, сообщает 24 Канал.

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Илларион Новый был Пеликитским игуменом. Он стал монахом в юном возрасте и посвятил свою жизнь служению. Долгое время Илларион жил в одиночестве и обладал даром исцеления. Считается, что однажды он вымолил дождь после долгой засухи. Преподобного Иллариона убили за христианство.

10 апреля именины празднуют Степан, Илларион, Илья, Савва, Мария.

Что нельзя делать в этот день

В этот день нельзя тяжело работать и убирать.

В первый день Страстной недели нельзя есть мясо, рыбу, молочные продукты, сливочное масло и яйца.

Нельзя выражаться и выяснять отношения.

В этот день нельзя резать птицу.

Приметы на 10 апреля

Если чайки летают низко и кричат, лето будет засушливым.

Птицы воют гнезда на солнечной стороне – лето будет холодным; на теневой стороне – лето будет теплым.

Сороки сидят на верхушках деревьев – скоро будет потепление.

Утром виден туман – будет щедрым урожай овощей и фруктов.

День в Украине и мире

Международный день братьев и сестер. Этот праздник основала Клаудия Эварт, для которой брат и сестра были самыми близкими людьми. Со временем праздник стал популярен в США, а затем распространился на другие страны.

День гольфиста. Это профессиональный и спортивный праздник в честь гольфа – игры, в которой нужно загнать мячик в лунку.