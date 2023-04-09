9 квітня у церковному календарі – Вербна неділя або Вхід Господній у Єрусалим. У цей день Ісуса Христа вітали у Єрусалимі, коли він в'їздив у місто на віслюку, повідомляє 24 Канал. Жителі зустрічали його з пальмовим та вербовим гіллям, тож символом свята стали вербові гілки.
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9 квітня віряни ще вшановують пам'ять Матрони. Дівчина була рабинею в жінки-іудейки, яка змушувала її зректися віри. Її часто замикали в темниці, катували й зв'язували, але знаходили без пут. Коли жінка дізналась, що Матрона ходила до церкви, жорстоко била її й не давала їсти та пити. В один із таких днів дівчина померла. Матрону Солунську вважають покровителькою господинь.
Що не можна робити у цей день
- Заборонено вживати нецензурну лексику, сваритися, бути переповненим злими думками.
- Не можна пліткувати та обманювати.
- Краще не змінювати в цей день постільну білизну й не струшувати ковдру.
- Не можна важко працювати.
- У цей день не можна бажати іншим зла – воно повернеться у триразовому розмірі.
9 квітня – Вербна неділя / Фото Pixabay
Прикмети на 9 квітня
- Якщо чибіс летить низько – довгий час погода буде сухою.
- Весняний лід залишається на березі – літо буде холодним.
- Якщо на небі немає хмар – рік буде багатим на ягоди.
- Над будинком літають чайки – скоро буде дощ.
- Вранці помітно туман та іній – рік буде врожайний.
День в Україні та світі
Всесвітній день боротьби з сексуальним насильством над дітьми. На жаль, проблема сексуального насильства над дітьми – поширена й часта у багатьох країнах. Тому цей день спрямований на підтримку постраждалих та сприяння обізнаності щодо наслідків.
День добрих справ. Це свято відзначають у близько 100 країнах. У цей день заведено робити хороші справи, навіть якщо вони можуть здатись дрібними.
День антикваріату. Антикваріат – будь-які старовинні та цінні речі: вважається, що їм має виповнитись понад 100 років. Колекціонування антикваріату – збереження історії та традицій.