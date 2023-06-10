Яке сьогодні, 10 червня, свято – що не можна робити та хто святкує іменини

10 червня у церковному календарі – день пам'яті преподобного Микити. Сьогодні відзначають Всесвітній день морозива. Що не можна робити сьогодні та прикмети на цей день дивіться нижче.

10 червня віряни вшановують пам'ять преподобного Микити Сповідника. 24 Канал розповість більше про його життя.

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Микита Сповідник був відомий глибокою відданістю Богу з юних років. Він відмовився від задоволень життя, щоб присвятити себе служінню Господу. З часом піднявся до сану єпископа. Микита був милосердною і доброю людиною, піклувався про слабких, дітей і вдів, а ще – активно боровся з єрессю під час правління Лева Вірменина.

Мужня позиція Микити та непохитна віра призвели до трагічних подій – його схопили та катували. Після цього Сповідника відправили у заслання

Що не можна робити сьогодні

У цей день не можна підвищувати голос на близьких та сваритися.

Краще не зловживати алкоголем та відмовитися від вечірок.

Вважалось, що сьогодні не можна залишати двері відчиненими.

Не варто робити сьогодні масштабні покупки.

Сьогодні не можна працювати фізично.

10 червня святкують Денис, Дмитро, Захар, Гнат, Іраклій, Макар, Микита, Микола, Павло, Петро, Олена, Олена, Ілона.

Прикмети на 10 червня

Рясна роса на траві – добре вродить пшениця.

На мурашнику багато мурах – погода буде теплою.

Сьогодні погода невітряна – до хорошого врожаю.

Погожа погода теж обіцяє щедрий врожай.

День в Україні та світі

Всесвітній день морозива. Це свято зініціювала фабрика шербету та морозива Ben & Jerry’s. У цей день морозиво вперше стало масово продаватися в Америці.