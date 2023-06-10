10 червня віряни вшановують пам'ять преподобного Микити Сповідника. 24 Канал розповість більше про його життя.
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Микита Сповідник був відомий глибокою відданістю Богу з юних років. Він відмовився від задоволень життя, щоб присвятити себе служінню Господу. З часом піднявся до сану єпископа. Микита був милосердною і доброю людиною, піклувався про слабких, дітей і вдів, а ще – активно боровся з єрессю під час правління Лева Вірменина.
Мужня позиція Микити та непохитна віра призвели до трагічних подій – його схопили та катували. Після цього Сповідника відправили у заслання
Що не можна робити сьогодні
- У цей день не можна підвищувати голос на близьких та сваритися.
- Краще не зловживати алкоголем та відмовитися від вечірок.
- Вважалось, що сьогодні не можна залишати двері відчиненими.
- Не варто робити сьогодні масштабні покупки.
- Сьогодні не можна працювати фізично.
Прикмети на 10 червня
- Рясна роса на траві – добре вродить пшениця.
- На мурашнику багато мурах – погода буде теплою.
- Сьогодні погода невітряна – до хорошого врожаю.
- Погожа погода теж обіцяє щедрий врожай.
День в Україні та світі
Всесвітній день морозива. Це свято зініціювала фабрика шербету та морозива Ben & Jerry’s. У цей день морозиво вперше стало масово продаватися в Америці.