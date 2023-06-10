10 июня верующие чтят память преподобного Никиты Исповедника. 24 Канал расскажет больше о его жизни.

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Никита Исповедник был известен глубокой преданностью Богу с юных лет. Он отказался от удовлетворения жизни, чтобы посвятить себя служению Господу. Со временем поднялся в сан епископа. Никита был милосердным и добрым человеком, заботился о слабых, детях и вдовах, а еще – активно боролся с ересью во время правления Льва Армянина.

Мужественная позиция Никиты и твердая вера привели к трагическим событиям – его схватили и пытали. После этого Исповедника отправили в ссылку

День ангела 10 июня празднуют Денис, Дмитрий, Захар, Игнат, Ираклий, Макар, Никита, Николай, Павел, Петр, Елена, Елена, Илона.

Что нельзя делать сегодня

В этот день нельзя повышать голос на близких и ссориться.

Лучше не злоупотреблять алкоголем и отказаться от вечеринок.

Считалось, что сегодня нельзя оставлять дверь открытой.

Не стоит совершать сегодня масштабные покупки.

Сегодня нельзя работать физически.

Приметы на 10 июня

Обильная роса на траве – хорошо уродит пшеница.

На муравейнике много муравьев – погода будет теплой.

Сегодня погода неветренная – к хорошему урожаю.

Погодная погода тоже сулит щедрый урожай.

День в Украине и мире

Всемирный день мороженого. Этот праздник инициировал фабрика шербета и мороженого Ben & Jerry's. В этот день мороженое впервые стало массово продавать в Америке.