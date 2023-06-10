10 июня верующие чтят память преподобного Никиты Исповедника. 24 Канал расскажет больше о его жизни.
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Никита Исповедник был известен глубокой преданностью Богу с юных лет. Он отказался от удовлетворения жизни, чтобы посвятить себя служению Господу. Со временем поднялся в сан епископа. Никита был милосердным и добрым человеком, заботился о слабых, детях и вдовах, а еще – активно боролся с ересью во время правления Льва Армянина.
Мужественная позиция Никиты и твердая вера привели к трагическим событиям – его схватили и пытали. После этого Исповедника отправили в ссылку
Что нельзя делать сегодня
- В этот день нельзя повышать голос на близких и ссориться.
- Лучше не злоупотреблять алкоголем и отказаться от вечеринок.
- Считалось, что сегодня нельзя оставлять дверь открытой.
- Не стоит совершать сегодня масштабные покупки.
- Сегодня нельзя работать физически.
Приметы на 10 июня
- Обильная роса на траве – хорошо уродит пшеница.
- На муравейнике много муравьев – погода будет теплой.
- Сегодня погода неветренная – к хорошему урожаю.
- Погодная погода тоже сулит щедрый урожай.
День в Украине и мире
Всемирный день мороженого. Этот праздник инициировал фабрика шербета и мороженого Ben & Jerry's. В этот день мороженое впервые стало массово продавать в Америке.