Сексуальність – це комплексне поняття, куди входять різні складові, ім'я у тому числі. Адже від того, як звучить наше ім'я , залежить від сприйняття інших людей. 24 Канал підкаже , які чоловічі імена вважаються найсексуальнішими.

До теми Запальне та несподіване: що означає ім'я Анастасія і коли День ангела у цих жінок

5 найсексуальніших чоловічих імен

Ромео - прекрасне романтичне ім'я. Воно походить від італійського імені Romeo, яке утворилося від латинського слова "romaeus", що означає "римський". Таким чином, Ромео означає "з Риму". Воно пов'язане з п'єсою Вільяма Шекспіра "Ромео та Джульєтта". У цій трагедії Ромео Монтеккі та Джульєтта Капулетті є молодими закоханими, які походять із ворогуючих сімей Верони. Це історія про пристрасть, трагічне кохання та загибель двох молодих людей.

Ім'я Кирило утворилося у Стародавній Греції. Воно перекладається як "пан" або "володар". Ім'я стало особливо відоме завдяки святим Кирилові та Мефодії, які були видатними священнослужителями у Східній Європі. Вони розробили глаголицю та кириличний алфавіт, який використовується у багатьох східнослов'янських мовах, у тому числі українською.

Алессандро - італійська вимова імені Олександр. Воно - давньогрецького походження, яке перекладається як "захисник", "оберігає людина". Його часто використовували у Стародавній Греції. Ім'я асоціюється з Олександром Македонським, який входить у лик святих за своє благородство, коли він завойовував Святу Землю.

Популярним чоловічим ім'ям є Герман , що бере початок від латині. Склалося від слова "germanus", що у перекладі "близький", "рідний". Ім'я отримало широке вживання у Візантії: його носили видатні полководці та святі.