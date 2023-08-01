Яке сьогодні, 1 серпня, свято – що не можна робити у цей день
1 серпня 2023, 07:00Читать новость на русском
1 серпня віряни відзначають день преподобної Мокрини. Серед професійних свят в Україні – День інкасатора.
Також у перший день серпня День ангела відзначають Григорій, Євгенія, Степан і Роман. Привітайте іменинників святковими віршами, прозою та картинками, які приготував 24 Канал.
Не пропустіть Свята, які відзначатимуть у серпні: чи буде вихідний на День Незалежності
1 серпня в церковному календарі
Віряни відзначають день преподобної Мокрини. Ця свята народилася в Каппадокії у 324 році й була сестрою святителів Григорія Нісського та Василя Великого. Мокрину назвали на честь бабусі-християнки й вона була наставницею для багатьох людей.
Що не можна робити в цей день
- Сьогодні не можна підіймати з підлоги речі, які хтось загубив.
- Не варто позичати гроші іншим людям.
- Також заборонено їсти круглі овочі та фрукти.
- Якщо погода зіпсувалася, не можна працювати в полі, в саду або на городі.
- Не можна різати птицю, забивати домашню худобу та ловити рибу.
Цей день в Україні та світі
- День інкасатора.
- День подруги.