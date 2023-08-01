Яке сьогодні, 1 серпня, свято – що не можна робити у цей день

1 серпня 2023, 07:00
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1 серпня віряни відзначають день преподобної Мокрини. Серед професійних свят в Україні – День інкасатора.

Також у перший день серпня День ангела відзначають Григорій, Євгенія, Степан і Роман. Привітайте іменинників святковими віршами, прозою та картинками, які приготував 24 Канал

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1 серпня в церковному календарі

Віряни відзначають день преподобної Мокрини. Ця свята народилася в Каппадокії у 324 році й була сестрою святителів Григорія Нісського та Василя Великого. Мокрину назвали на честь бабусі-християнки й вона була наставницею для багатьох людей. 

Що не можна робити в цей день

  • Сьогодні не можна підіймати з підлоги речі, які хтось загубив.
  • Не варто позичати гроші іншим людям.
  • Також заборонено їсти круглі овочі та фрукти. 
  • Якщо погода зіпсувалася, не можна працювати в полі, в саду або на городі. 
  • Не можна різати птицю, забивати домашню худобу та ловити рибу. 

Цей день в Україні та світі

  • День інкасатора.
  • День подруги. 
Автор: Квітослава Туз