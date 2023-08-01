Также в первый день августа День ангела отмечает Григорий, Евгения, Степан и Роман. Поздравьте именинников праздничными стихами, прозой и картинками, которые приготовил 24 Канал.
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1 августа в церковном календаре
Верующие отмечают день преподобной Мокрины. Этот праздник родился в Каппадокии в 324 году и был сестрой святителей Григория Нисского и Василия Великого. Мокрину назвали в честь бабушки-христианки и она была наставницей для многих людей.
Что нельзя делать в этот день
- Сегодня нельзя поднимать с пола вещи, которые кто потерял.
- Не стоит занимать деньги другим людям.
- Также запрещено есть круглые овощи и фрукты.
- Если погода испортилась, нельзя работать в поле, саду или огороде.
- Нельзя резать птицу, забивать домашний скот и ловить рыбу.
Этот день в Украине и мире
- День инкассатора.
- День подруги.