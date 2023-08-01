Також у перший день серпня День ангела відзначають Григорій, Євгенія, Степан і Роман. Привітайте іменинників святковими віршами, прозою та картинками, які приготував 24 Канал.

Не пропустіть Свята, які відзначатимуть у серпні: чи буде вихідний на День Незалежності

1 серпня в церковному календарі

Віряни відзначають день преподобної Мокрини. Ця свята народилася в Каппадокії у 324 році й була сестрою святителів Григорія Нісського та Василя Великого. Мокрину назвали на честь бабусі-християнки й вона була наставницею для багатьох людей.

Що не можна робити в цей день

Сьогодні не можна підіймати з підлоги речі, які хтось загубив.

Не варто позичати гроші іншим людям.

Також заборонено їсти круглі овочі та фрукти.

Якщо погода зіпсувалася, не можна працювати в полі, в саду або на городі.

Не можна різати птицю, забивати домашню худобу та ловити рибу.

Цей день в Україні та світі