Українці ще здавна раділи приходу нової пори року, тому закликали її традиційними піснями – веснянками. 24 Канал підготував добірку гарних листівок-привітань, які варто надіслати найріднішим людям в перший день весни.
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Гарні листівки-привітання з першим днем весни
Весна – пора, коли природа навкруги розквітає. Про це у своєму вірші написав український поет Микола Вороний:
"Має крилами Весна
Запашна,
Лине вся в прозорих шатах,
У серпанках і блаватах…
Сяє усміхом примар
З-поза хмар,
Попелястих, пелехатих..."
Тому, щоб покращити настрій своїм рідним і близьким, можна надіслати чудову листівку-привітання з першим днем весни.
Листівки-привітання з весною 2023 / Фото Pinterest
Привітання з першим днем весни / Фото Pinterest
Гарні листівки-привітання з першим днем весни / Фото Pinterest
З першим днем весни: листівки для рідних / Фото Canva
Листівки для привітання з весною найрідніших / Фото Canva
Чудові листівки привітання для рідних і близьких / Фото Canva