Українці ще здавна раділи приходу нової пори року, тому закликали її традиційними піснями – веснянками. 24 Канал підготував добірку гарних листівок-привітань, які варто надіслати найріднішим людям в перший день весни.

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Гарні листівки-привітання з першим днем весни

Весна – пора, коли природа навкруги розквітає. Про це у своєму вірші написав український поет Микола Вороний:

"Має крилами Весна

Запашна,

Лине вся в прозорих шатах,

У серпанках і блаватах…

Сяє усміхом примар

З-поза хмар,

Попелястих, пелехатих..."

Тому, щоб покращити настрій своїм рідним і близьким, можна надіслати чудову листівку-привітання з першим днем весни.



Листівки-привітання з весною 2023 / Фото Pinterest



Привітання з першим днем весни / Фото Pinterest



Гарні листівки-привітання з першим днем весни / Фото Pinterest



З першим днем весни: листівки для рідних / Фото Canva



Листівки для привітання з весною найрідніших / Фото Canva



Чудові листівки привітання для рідних і близьких / Фото Canva