Украинцы еще давно радовались приходу нового времени года, поэтому призывали ее традиционными песнями веснянками. 24 Канал подготовил подборку красивых открыток-поздравлений, которые следует прислать родным людям в первый день весны.

Читайте также Дни ангела в марте: кого поздравить с именинами и как назвать ребенка

Красивые поздравительные открытки с первым днем весны

Весна – пора, когда природа вокруг расцветает. Об этом в своем стихотворении написал украинский поэт Миколай Вороный:

"Летит крыльями Весна
Душистая,
Льнет вся в прозрачных одеяниях
В дымках и блаватах…
Сияет улыбкой призраков
Из-за туч,
Золевых, пелехатых..."

Поэтому, чтобы улучшить настроение своим родным и близким, можно отправить отличную открытку-поздравление с первым днем весны.


Открытки-поздравления с весной 2023 / Фото Pinterest


Приветствие с первым днем весны / Фото Pinterest


Красивые поздравительные-открытки с первым днем весны. / Фото Pinterest


С первым днем весны: открытки для родных / Фото Canva


Открытки для поздравления с весной самых родных / Фото Canva


Поздравительные открытки для родных и близких / Фото Canva