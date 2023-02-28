Еще давно при выборе имени родители часто обращали внимание на церковный календарь. Поскольку в церкви каждый день упоминается имя какого-нибудь святого. Считалось, если назвать в честь него ребенка, тогда святой будет оберегать человека всю его жизнь, пишет 24 Канал.

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Кроме того, у человека может быть два имени. Одно – которое дали во время крещения, а второе – официальное. Тогда можно отмечать именины несколько раз в год.

В марте день ангела празднуют многие популярные сегодня имена. Поэтому стоит посмотреть специальный календарь, чтобы не забыть, когда поздравить своих родных и близких с именинами.

Дни ангела в марте

1 марта – Илья, Даниил, Павел, Макар, Никон, Юлиан.

– Илья, Даниил, Павел, Макар, Никон, Юлиан. 2 марта – Мария, Анна, Михаил, Роман, Николай, Федор, Павел, Порфирий, Феодосий.

– Мария, Анна, Михаил, Роман, Николай, Федор, Павел, Порфирий, Феодосий. 3 марта – Василий, Виктор, Владимир, Павел, Кузьма, Лев.

– Василий, Виктор, Владимир, Павел, Кузьма, Лев. 4 марта – Архип, Максим, Марк, Дмитрий, Евгений, Федор, Федот, Филимон.

– Архип, Максим, Марк, Дмитрий, Евгений, Федор, Федот, Филимон. 5 марта – Агафон, Антон, Афанасий, Варлам, Василий, Давид, Денис, Иван, Игнат, Иона, Лев, Леонтий, Лука, Николай, Пахом, Савва, Сергей, Сидор, Тит, Тихон, Федор, Филипп, Фома, Ярослав.

– Агафон, Антон, Афанасий, Варлам, Василий, Давид, Денис, Иван, Игнат, Иона, Лев, Леонтий, Лука, Николай, Пахом, Савва, Сергей, Сидор, Тит, Тихон, Федор, Филипп, Фома, Ярослав. 6 марта – Александр, Георгий, Григорий, Даниил, Захар, Иван, Константин, Николай, Павел, Тимофей.

– Александр, Георгий, Григорий, Даниил, Захар, Иван, Константин, Николай, Павел, Тимофей. 7 марта – Андрей, Афанасий, Варвара, Владимир, Виктор, Елизавета, Иван, Иосиф, Ирина, Михаил, Николай, Прасковья, Сергей, Степан, Тит, Федор, Филипп.

– Андрей, Афанасий, Варвара, Владимир, Виктор, Елизавета, Иван, Иосиф, Ирина, Михаил, Николай, Прасковья, Сергей, Степан, Тит, Федор, Филипп. 8 марта – Александр, Алексей, Антон, Демьян, Иван, Кузьма, Михаил, Моисей, Николай, Поликарп, Сергей.

– Александр, Алексей, Антон, Демьян, Иван, Кузьма, Михаил, Моисей, Николай, Поликарп, Сергей. 9 марта – Иван, Илларион, Ян.

– Иван, Илларион, Ян. 10 марта – Антон, Александр, Евгений, Тарас, Федор.

– Антон, Александр, Евгений, Тарас, Федор. 11 марта – Анна, Иван, Николай, Петр, Порфирий, Севастьян, Сергей.

– Анна, Иван, Николай, Петр, Порфирий, Севастьян, Сергей. 12 марта – Макар, Михаил, Петр, Прокоп, Сергей, Степан, Тимофей, Тит, Юлиан, Яков.

– Макар, Михаил, Петр, Прокоп, Сергей, Степан, Тимофей, Тит, Юлиан, Яков. 13 марта – Арсений, Василий, Иван, Кира, Марина, Нестор, Николай, Сергей.

– Арсений, Василий, Иван, Кира, Марина, Нестор, Николай, Сергей. 14 марта – Антон, Антонина, Александр, Александра, Анна, Василий, Вениамин, Дария, Евдокия, Иван, Матрона, Михаил, Надежда, Нестор, Никифор, Ольга, Петр, Сильвестр.

– Антон, Антонина, Александр, Александра, Анна, Василий, Вениамин, Дария, Евдокия, Иван, Матрона, Михаил, Надежда, Нестор, Никифор, Ольга, Петр, Сильвестр. 15 марта – Агафон, Арсений, Иосиф, Савва, Федор, Богдан.

– Агафон, Арсений, Иосиф, Савва, Федор, Богдан. 16 марта – Марфа, Михаил, Севастьян, Марта.



Когда поздравлять с именинами своих родных и близких в марте / Фото Canva