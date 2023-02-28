Ще здавна під час вибору імені батьки часто звертали увагу на церковний календар. Оскільки у церкві щодня згадується ім'я якогось святого. Вважалося, якщо назвати на честь нього дитину, тоді святий оберігатиме людину протягом усього її життя, пише 24 Канал.
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Крім того, у людини може бути два імені. Одне – яке дали під час хрещення, а друге – офіційне. Тоді можна святкувати іменини декілька разів на рік.
У березні день ангела святкують багато популярних сьогодні імен. Тому варто переглянути спеціальний календар, щоб не забути, коли привітати своїх рідних і близьких з іменинами.
Дні ангела у березні
- 1 березня – Ілля, Данило, Павло, Макар, Никон, Юліан.
- 2 березня – Марія, Ганна, Михайло, Роман, Микола, Федір, Павло, Порфирій, Феодосій.
- 3 березня – Василь, Віктор, Володимир, Павло, Кузьма, Лев.
- 4 березня – Архип, Максим, Марко, Дмитро, Євген, Федір, Федот, Филимон.
- 5 березня – Агафон, Антон, Афанасій, Варлам, Василь, Давид, Денис, Іван, Гнат, Іона, Лев, Леонтій, Лука, Микола, Пахом, Сава, Сергій, Сидір, Тит, Тихон, Федір, Пилип, Хома, Ярослав.
- 6 березня – Олександр, Георгій, Григорій, Данило, Захар, Іван, Костянтин, Микола, Павло, Тимофій.
- 7 березня – Андрій, Афанасій, Варвара, Володимир, Віктор, Єлизавета, Іван, Йосип, Ірина, Михайло, Микола, Парасковія, Сергій, Степан, Тит, Федір, Пилип.
- 8 березня – Олександр, Олексій, Антон, Дем'ян, Іван, Кузьма, Михайло, Мойсей, Микола, Полікарп, Сергій.
- 9 березня – Іван, Іларіон, Ян.
- 10 березня – Антон, Олександр, Євген, Тарас, Федір.
- 11 березня – Ганна, Іван, Микола, Петро, Порфирій, Севастян, Сергій.
- 12 березня – Макар, Михайло, Петро, Прокіп, Сергій, Степан, Тимофій, Тит, Юліан, Яків.
- 13 березня – Арсеній, Василь, Іван, Кіра, Марина, Нестор, Микола, Сергій.
- 14 березня – Антон, Антоніна, Олександр, Олександра, Ганна, Василь, Веніамін, Дарія, Євдокія, Іван, Матрона, Михайло, Надія, Нестор, Никифор, Ольга, Петро, Сильвестр.
- 15 березня – Агафон, Арсеній, Йосип, Сава, Федор, Богдан.
- 16 березня – Марфа, Михайло, Севастян, Марта.
Коли вітати з іменинами своїх рідних та близьких у березні / Фото Canva
- 17 березня – Олександр, Василь, В'ячеслав, Герасим, Григорій, Данило, Павло, Яків.
- 18 березня – Адріан, Георгій, Давид, Іван, Іраїда, Костянтин, Лука, Микола, Марк, Федір, Феофан.
- 19 березня – Аркадій, Федір, Костянтин, Олена, Ілона.
- 20 березня – Анна, Антоніна, Василь, Катерина, Омелян, Єфрем, Ксенія, Лаврентій, Марія, Матрона, Надія, Нестор, Микола, Ніл, Павло, Євген, Євдокія.
- 21 березня – Панас, Володимир, Іван, Лазар, Феодосій.
- 22 березня – Олександр, Олександра, Олексій, Панас, Валентин, Валерій, Дмитро, Іван, Ілля, Іраклій, Кирило, Леонтій, Михайло, Наталія, Микола, Сергій, Тарас.
- 23 березня – Анастасія, Василина, Віктор, Галина, Георгій, Денис, Дмитро, Купріян, Клавдія, Кіндрат, Леонід, Марк, Михайло, Ніка, Никифор, Павло, Феодора.
- 24 березня – Василь, Георгій, Юхим, Іван, Софрон, Феодора.
- 25 березня – Олександр, Володимир, Григорій, Дмитро, Іван, Костянтин, Семен, Сергій, Феофан.
- 26 березня – Олександр, Григорій, Михайло, Петро, Микола, Терентій, Христина.
- 27 березня – Михайло, Ростислав, Феодосій.
- 28 березня – Олександр, Олексій, Денис, Михайло, Никандр.
- 29 березня – Олександр, Антон, Денис, Омелян, Іван, Павло, Роман, Трохим, Юліан.
- 30 березня – Олександр, Олексій, Віктор, Гаврило, Макар, Павло.
- 31 березня – Даниїл, Дмитро, Кирило, Наталія, Трохим.