3 жовтня – яке сьогодні свято та що не можна робити в цей день
3 жовтня в народному календарі вшановується пам'ять великомученика Євстафія, який був воєначальником при імператорі Титі та імператриці Траяні.
Іменини сьогодні святкують: Катерина, Михайло, Олег, Тереза, Федір.
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Народні прикмети на 3 жовтня
– Павутина літає 3 жовтня – осінь буде нескоро.
– Північний вітер на Євстафія – зима буде ранньою.
– Багато шишок на нижніх гілках ялини – до ранніх морозів.
– Західний вітер віщує мокру погоду і опади, а східний – сильні зливи.
– Якщо шишок більше вгорі, то, відповідно до прикмет, холодним буде кінець зими.
Що можна робити 3 жовтня
- Ставте цього дня гроші на кухонний стіл. За повір'ям, у ваше життя повинен прийти значний потік грошей.
Що не можна робити 3 жовтня
- Не варто цього дня нічого стригти, особливо обрізати нігті і стригти волосся.
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