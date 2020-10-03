3 жовтня в народному календарі вшановується пам'ять великомученика Євстафія, який був воєначальником при імператорі Титі та імператриці Траяні.

Іменини сьогодні святкують: Катерина, Михайло, Олег, Тереза, Федір.

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Народні прикмети на 3 жовтня

– Павутина літає 3 жовтня – осінь буде нескоро.

– Північний вітер на Євстафія – зима буде ранньою.

– Багато шишок на нижніх гілках ялини – до ранніх морозів.

– Західний вітер віщує мокру погоду і опади, а східний – сильні зливи.

– Якщо шишок більше вгорі, то, відповідно до прикмет, холодним буде кінець зими.​

Що можна робити 3 жовтня

Ставте цього дня гроші на кухонний стіл. За повір'ям, у ваше життя повинен прийти значний потік грошей.

Що не можна робити 3 жовтня