3 октября – какой сегодня праздник и что нельзя делать в этот день
3 октября в народном календаре почитается память великомученика Евстафия, который был военачальником при императоре Тите и императрице Траяне.
Именины сегодня празднуют: Екатерина, Михаил, Олег, Тереза, Федор.
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Народные приметы на 3 октября
– Паутина летает 3 октября – осень будет нескоро.
– Северный ветер на Евстафия – зима будет ранней.
– Много шишек на нижних ветвях ели – к ранним морозам.
– Западный ветер предвещает мокрую погоду и осадки, а восточный – сильные ливни.
– Если шишек больше вверху, то, согласно приметам, холодным будет конец зимы.
Что можно делать 3 октября
- Кладите в этот день деньги на кухонный стол. По поверью, в вашу жизнь должен прийти значительный поток денег.
Что нельзя делать 3 октября
- Не стоит в этот день ничего стричь, особенно обрезать ногти и стричь волосы.
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