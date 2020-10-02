2 жовтня – яке сьогодні свято та що не можна робити в цей день
2 жовтня в народному календарі вшановують пам'ять мучеників Трохима, Зосими, Севатія та Доримедонта.
Іменини сьогодні святкують: Георгій, Давид, Ігор, Костянтин, Макар, Трохим, Федір.
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Народні прикмети на 2 жовтня
– Бджоли льотки щільно заліплюють – незабаром прийде холод і випаде багато снігу.
– Дме південний вітер – чекайте хорошого врожаю озимих.
– Багато жолудів – до хорошого урожаю хліба в наступному році.
– Тепла і туманна погода – до сприятливої осені.
– Грім гримить – зима безсніжна буде.
Що можна робити 2 жовтня
- Якщо 2 жовтня з'їсти ложку меду, то здоров'я буде міцним.
- Рекомендовано у цей день ставити плани на майбутнє. Кожна запланована подія має шанс на успіх.
Що не можна робити 2 жовтня
- Сьогодні забороняється лаятися, скандалити і вживати погані слова.
- За повір'ям, у цей день не бажано ревнувати та злитися.
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