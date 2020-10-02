2 октября – какой сегодня праздник и что нельзя делать в этот день 08:30, - Читати новину українською Что можно и нельзя делать 2 октября / Фото из открытых источников 2 октября в народном календаре чтят память мучеников Трофима, Зосимы, Севатия и Доримедонта. Именины сегодня празднуют: Георгий, Давид, Игорь, Константин, Макар, Трофим, Федор. ​Читайте также Переход на зимнее время 2020: когда в Украине переводят часы Народные приметы на 2 октября – Пчелы летки плотно залепляют – вскоре придет холод и выпадет много снега. – Дует южный ветер – ждите хорошего урожая озимых. – Много желудей – к хорошему урожаю хлеба в следующем году. – Теплая и туманная погода – к благоприятной осени. – Гром гремит – зима бесснежная будет. Что можно делать 2 октября Если 2 октября съесть ложку меда, то здоровье будет крепким. Рекомендовано в этот день ставить планы на будущее. Каждое запланированное событие имеет шанс на успех. Что нельзя делать 2 октября Сегодня запрещается ругаться, скандалить и употреблять плохие слова. По поверью, в этот день не желательно ревновать и злиться.

Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter