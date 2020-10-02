2 октября – какой сегодня праздник и что нельзя делать в этот день
2 октября в народном календаре чтят память мучеников Трофима, Зосимы, Севатия и Доримедонта.
Именины сегодня празднуют: Георгий, Давид, Игорь, Константин, Макар, Трофим, Федор.
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Народные приметы на 2 октября
– Пчелы летки плотно залепляют – вскоре придет холод и выпадет много снега.
– Дует южный ветер – ждите хорошего урожая озимых.
– Много желудей – к хорошему урожаю хлеба в следующем году.
– Теплая и туманная погода – к благоприятной осени.
– Гром гремит – зима бесснежная будет.
Что можно делать 2 октября
- Если 2 октября съесть ложку меда, то здоровье будет крепким.
- Рекомендовано в этот день ставить планы на будущее. Каждое запланированное событие имеет шанс на успех.
Что нельзя делать 2 октября
- Сегодня запрещается ругаться, скандалить и употреблять плохие слова.
- По поверью, в этот день не желательно ревновать и злиться.
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