1 жовтня відзначають день преподобної Арини-мучениці і преподобного Євменія.

Іменини сьогодні святкують: Аріадна, Ірина, Іларіон, Аркадій, Єфросинія, Ярина.

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Народні прикмети на 1 жовтня

– Якщо журавлі 1 жовтня вже летять у теплі краї, то на свято Покрови буде холодно, і настане справжня зима.

– Якою буде погода на Аріадну, такий, згідно з прикметами, вона буде і 1 квітня

– Птахи з відльотом не поспішають - швидше за все, зима прийде нескоро.

– Бур'ян виростає високою – прикмета, що багато снігу випаде.

Що можна робити 1 жовтня Якщо вам приснився поганий сон, то обов'язково його комусь розкажіть, щоб він не став реальним.

Що не можна робити 1 жовтня