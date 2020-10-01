1 жовтня – яке сьогодні свято та що не можна робити в цей день
1 жовтня відзначають день преподобної Арини-мучениці і преподобного Євменія.
Іменини сьогодні святкують: Аріадна, Ірина, Іларіон, Аркадій, Єфросинія, Ярина.
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Народні прикмети на 1 жовтня
– Якщо журавлі 1 жовтня вже летять у теплі краї, то на свято Покрови буде холодно, і настане справжня зима.
– Якою буде погода на Аріадну, такий, згідно з прикметами, вона буде і 1 квітня
– Птахи з відльотом не поспішають - швидше за все, зима прийде нескоро.
– Бур'ян виростає високою – прикмета, що багато снігу випаде.
Що не можна робити 1 жовтня
- Не можна цього дня отримувати і дарувати подарунки. Вважалося, що сьогодні відбуваються найгірші псування і наговори.
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