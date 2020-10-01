1 октября отмечают день преподобной Арины-мученицы и преподобного Евмения.

Именины сегодня празднуют: Ариадна, Ирина, Илларион, Аркадий, Ефросинья, Ярина.

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Народные приметы на 1 октября

– Если журавли 1 октября уже летят в теплые края, то на праздник Покрова будет холодно и наступит настоящая зима.

– Какой будет погода на Ариадну, такой, согласно приметам, она будет и 1 апреля

– Птицы с отлетом не спешат – скорее всего, зима придет нескоро.

– Сорняк вырастает высоким – примета, что много снега выпадет.

Что можно делать 1 октября Если вам приснился плохой сон, то обязательно его кому-то расскажите, чтобы он не стал реальным.

Что нельзя делать 1 октября