1 октября – какой сегодня праздник и что нельзя делать в этот день
1 октября отмечают день преподобной Арины-мученицы и преподобного Евмения.
Именины сегодня празднуют: Ариадна, Ирина, Илларион, Аркадий, Ефросинья, Ярина.
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Народные приметы на 1 октября
– Если журавли 1 октября уже летят в теплые края, то на праздник Покрова будет холодно и наступит настоящая зима.
– Какой будет погода на Ариадну, такой, согласно приметам, она будет и 1 апреля
– Птицы с отлетом не спешат – скорее всего, зима придет нескоро.
– Сорняк вырастает высоким – примета, что много снега выпадет.
Что нельзя делать 1 октября
- Нельзя в этот день получать и дарить подарки. Считалось, что сегодня делают худшие порчи и наговоры.
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