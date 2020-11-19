У Голлівуді завершились зйомки 5 частини культового фільму жахів "Крик". Наразі у мережі з'явились перші фото зі знімального майданчика.

Фото зі зйомок фільму "Крик 5"

Ексклюзивні світлини опублікував в інстаграмі сценарист франшизи Кевін Вільямсон. Він залюбки позував поряд з виконавицями головних ролей у фільмі "Крик 5" – Кортні Кокс та Нів Кемпбелл. Вже у дописі чоловік зазначив, що зйомки стрічки завершились, а на глядачів чекатиме справді захопливий хорор.

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Майже 25 років тому, коли я написав "Крик", а Вес Крейвен втілив його в життя, я навіть уявити не міг, який сильний вплив це матиме на фанатів. Я дуже радий, що ви повернетеся у Вудсборо і знову по-справжньому злякаєтеся, – написав Кевін Вільямсон.



"Крик 5": перше фото зі зйомок хорору / Фото Instagram / @kevwilliamson

Розсекретив сценарист і цікаву деталь майбутньої стрічки. На фото Кевіна Вільямсона видніється знаменитий будинок Стю Мейхера, тому можна припустити, що головні події розгортатимуться саме там.



Зйомки "Крику 5" завершились / Фото Instagram / @kevwilliamson

Що відомо про "Крик 5"

Вперше про перезапуск знаменитої франшизи заговорили у березні 2020 року. Тоді автори проєкту офіційно підтвердили, що зйомки стрічки відбудуться. До головних ролей повернуться актори з перших частин фільму:

Кортні Кокс

Нів Кемпбелл

Девід Аркетт

За неофіційними даними, сюжет буде зосереджений на героїні Сідні Прескотт, яка вперше за 9 років повернеться до рідного міста. Вона – єдина жертва кривавого маніяка, якій вдалось вижити. Та після повернення Сідні зловмисник знов розпочинає полювання, тому шериф Райлі має шанс його впіймати та захистити жінку.

Прем'єра фільму "Крик 5" запланована на 14 січня 2022 року.