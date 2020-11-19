В Голливуде завершились съемки 5 части культового фильма ужасов "Крик". Сейчас в сети появились первые фото со съемочной площадки.

Фото со съемок фильма "Крик 5"

Эксклюзивные фотографии опубликовал в инстаграме сценарист франшизы Кевин Уильямсон. Он охотно позировал наряду с исполнительницами главных ролей в фильме "Крик 5" – Кортни Кокс и Нив Кэмпбелл. Уже в заметке мужчина отметил, что съемки ленты завершились, а зрителей ждет действительно захватывающий хоррор.

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Почти 25 лет назад, когда я написал "Крик", а Уэс Крейвен воплотил его в жизнь, я даже представить не мог, какое сильное влияние это окажет на фанатов. Я очень рад, что вы вернетесь в Вудсборо и снова по-настоящему испугаетесь,

– написал Кевин Уильямсон.



"Крик 5": первое фото со съемок хоррора / Фото Instagram / @kevwilliamson

Рассекретил сценарист и интересную деталь будущей ленты. На фото Кевина Уильямсона виднеется знаменитый дом Стю Мейхера, поэтому можно предположить, что главные события будут разворачиваться именно там.



Съемки "Крика 5" завершились / Фото Instagram / @kevwilliamson

Что известно о "Крик 5"

Впервые о перезапуске знаменитой франшизы заговорили в марте 2020 года. Тогда авторы проекта официально подтвердили, что съемки ленты состоятся. К главным ролям вернутся актеры из первых частей фильма:

Кортни Кокс

Нив Кэмпбелл

Дэвид Аркетт

По неофициальным данным, сюжет будет сосредоточен на героине Сидни Прескотт, которая впервые за 9 лет вернется в родной город. Она – единственная жертва кровавого маньяка, которой удалось выжить. Но после возвращения Сидни злоумышленник снова начинает охоту, поэтому шериф Райли имеет шанс его поймать и защитить женщину.

Фильм "Крик 5" выйдет на экраны 14 января 2022 года.