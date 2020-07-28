У Голлівуді не припиняють обговорювати конфлікт, який був між головними акторами фільму "Шалений Макс: Дорога гніву". Шарліз Терон і Том Гарді настільки ворогували між собою, що навіть не розмовляли за лаштунками зйомок. Передавали повідомлення один одному через каскадерів.

Спогадами про зйомки фільму "Шалений Макс: Дорога гніву" поділилась дублерка Шарліз Терон – Дейна Грант. У коментарі таблоїду Metro вона зізналась, що співпраця з цими топовими акторами була нестерпною. Зірки робили все для того, щоб не зустрічатись за лаштунками знімального майданчика та проводили якомога менше часу в одному приміщенні. Конфлікт дійшов до того, що дублери Тома Гарді та Шарліз Терон передавали акторам деталі зйомки.

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Вони не хотіли перебувати в одному приміщенні, тому мене поставили працювати з Томом, а двійник Тома залишався з Шарліз,

– розповіла Дейна Грант.

Каскадерка зізналась, що ворожнеча між акторами розпочалась з перших хвилин роботи. Ніхто зі знімальної групи не міг пояснити, в чому причина конфлікту між Шарліз Терон і Томом Гарді.

"Нам поставили перед фактом, що відбувається, і сказали зробити все можливе, щоб робота продовжувалась, Це було складно, тому що зазвичай всі працюють разом, однією великою групою, а тут ми були розділені на два табори", – додала Дейна Грант.

Що відомо про конфлікт

Самі актори вирішили не приховувати, що у 2015 році ледь дозняли фільм "Шалений Макс: Дорога гніву". І хоч стрічка мала хороші показники у прокаті, все ж зйомки для Шарліз Терон і Тома Гарді були нестерпними.

Актор замінив у стрічці знаменитого Мела Гібсона, тому вже відчував неприязнь від колеги. Атмосфера була ще напруженішою через швидкі темпи зйомок, тому Шарліз Терон і Том Гарді навіть не намагались залагодити ворожнечу, а просто ігнорували один одного за межами знімального майданчика.

Їй потрібен був кращий партнер, можливо, більш досвідчений. Це зіграти неможливо. Хотілося б думати, що тепер, коли я старший, то зможу піднятись до цього рівня,

– зазначив Том Гарді.

Водночас знаменита білявка визнає, що також не була ідеальною колегою. Шарліз Терон переконана, що в неї не було співчуття до актора, якому і так було складно виступати заміною Мелу Гібсону. Тому ворожнеча тривала до останнього дубля, а сцени бійок були дуже реалістичними.

Зазначимо, що, за сюжетом стрічки, події розгортаються у постапокаліптичному світі. Головний герой Макс оселяється в пустелі, де щодня стикається з новими випробуваннями та сутичками з безжальними воїнами, які не раді чужинцю. Союзником у цій боротьбі виявляється імператриця Фуріосе, яка хоче перетнути пустелю.

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