В Голливуде не прекращают обсуждать конфликт, который был между главными актерами фильма "Безумный Макс: Дорога ярости". Шарлиз Терон и Том Харди настолько враждовали между собой, что даже не разговаривали за кулисами съемок. Передавали сообщения друг другу через каскадеров.

Воспоминаниями о съемках фильма "Безумный Макс: Дорога ярости" поделилась дублерша Шарлиз Терон – Дэйна Грант. В комментарии таблоиду Metro она призналась, что сотрудничество с этими топовыми актерами было невыносимым. Звезды делали все для того, чтобы не встречаться за кулисами съемочной площадки, и проводили как можно меньше времени в одном помещении. Конфликт дошел до того, что дублеры Тома Харди и Шарлиз Терон передавали актерам детали съемки.

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Они не хотели находиться в одном помещении, поэтому меня поставили работать с Томом, а двойник Тома оставался с Шарлиз,

– рассказала Дейна Грант.

Каскадерша призналась, что вражда между актерами началась с первых минут работы. Никто из съемочной группы не мог объяснить, в чем причина конфликта между Шарлиз Терон и Томом Харди.

"Нас поставили перед фактом, что происходит, и сказали сделать все возможное, чтобы работа продолжалась. Это было сложно, потому что обычно все работают вместе, одной большой группой, а здесь мы были разделены на два лагеря", – добавила Дэйна Грант.

Что известно о конфликте

Сами актеры решили не скрывать, что в 2015 году еле досняли фильм "Безумный Макс: Дорога ярости". И хоть лента имела хорошие показатели в прокате, все же съемки для Шарлиз Терон и Тома Харди были невыносимыми.

Актер заменил в ленте знаменитого Мэла Гибсона, поэтому уже чувствовал неприязнь от коллеги. Атмосфера была еще напряженнее из-за быстрых темпов съемок, поэтому Шарлиз Терон и Том Харди даже не пытались уладить вражду, а просто игнорировали друг друга за пределами съемочной площадки.

Ей нужен был лучший партнер, возможно, более опытный. Это сыграть невозможно. Хотелось бы думать, что теперь, когда я старше, то смогу подняться до этого уровня,

– отметил Том Харди.

В то же время знаменитая блондинка признает, что тоже не была идеальной коллегой. Шарлиз Терон уверена, что у нее не было сочувствия к актеру, которому и так было сложно выступать заменой Мэлу Гибсону. Поэтому вражда продолжалась до последнего дубля, а сцены драк были очень реалистичными.

Отметим, что, по сюжету ленты, события разворачиваются в постапокалиптическом мире. Главный герой Макс поселяется в пустыне, где ежедневно сталкивается с новыми испытаниями и схватками с безжалостными воинами, которые не рады чужаку. Союзником в этой борьбе оказывается императрица Фуриосе, которая хочет пересечь пустыню.

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