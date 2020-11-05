Вже за кілька тижнів екссолістка гурту "Время и Стекло" Надя Дорофєєва розпочне сольний шлях, а поки активно знімається для нових проєктів. Для чергової фотосесії вона обрала провокативне шкіряне вбрання і позувала в образі шатенки

Після прощального концерту гурту "Время и Стекло" Надя Дорофєєва довго не тужила і з головою поринула в роботу. Вона влаштувала зйомку на вулицях Києва, образ для якої засвітила в інстаграм-профілі.

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Співачка постала в шкіряному вбранні коричневого кольору. На ній боді без бретелей, короткі широкі шорти з поясом в тон і довгий піджак. Надя Дорофєєва поєднала одяг з чорними колготками та наймоднішими чоботами цього сезону – високими і на масивній підошві.

З аксесуарів зірка обрала золоте кольє у вигляді пелюстків та чорну сумку від італійського дому моди Prada. Вартість такого аксесуару становить понад 37 тисяч гривень. Проте навіть не брендова річ привернула увагу публіки до образу Дорофєєвої, а колір волосся. Аби образ був гармонійним вона на час зйомки перевтілилась у шатенку, чим викликала захват шанувальників.



Надя Дорофєєва в образі шатенки / Фото Instagram / @nadyadorofeeva