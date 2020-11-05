Уже через несколько недель экс-солистка группы "Время и Стекло" Надя Дорофеева начнет сольный путь, а пока активно снимается для новых проектов. Для очередной фотосессии она выбрала провокационный кожаный наряд и позировала в образе шатенки.

После прощального концерта группы "Время и Стекло" Надя Дорофеева долго не тужила и с головой окунулась в работу. Она устроила съемку на улицах Киева, образ для которой засветила в инстаграм-профиле.

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Певица предстала в кожаном наряде коричневого цвета. На ней боди без бретелей, короткие широкие шорты с поясом в тон и длинный пиджак. Надя Дорофеева соединила одежду с черными колготками и самыми модными сапогами этого сезона – высокими и на массивной подошве.

Из аксессуаров звезда выбрала золотое колье в виде лепестков и черную сумку от итальянского дома моды Prada. Стоимость такого аксессуара составляет более 37 тысяч гривен. Однако даже не брендовая вещь привлекла внимание публики к образу Дорофеевой, а цвет волос. Чтобы образ был гармоничным, она на время съемки перевоплотилась в шатенку, чем вызвала восторг поклонников.



Надя Дорофеева в образе шатенки / Фото Instagram / @nadyadorofeeva