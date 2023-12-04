"А чого не в Новосибірську": зрадницю Яну Соломку висміяли за фото з новим бойфрендом

Яна Соломко запам'яталась всім участю у першому сезоні романтичного шоу "Холостяк". Однак, згодом дівчина переїхала заробляти криваві рублі до країни-агресорки. Зараз зрадниця опублікувала фото зі своїм бойфрендом.

У 2014 році Соломко вийшла заміж за українця та бізнесмена Олега Солодухова. Невдовзі у них народилась донька. У 2019 році стало відомо, що подружжя розлучилось.

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Яна Соломко засвітила нового обранця

У своєму інстаграмі зрадниця опублікувала світлину з новим бойфрендом. На фото помітно, що дівчина обіймається з чоловіком. Водночас його обличчя приховане. До фото вона прикріпила смайлик із серцем.



Соломко з коханим / Фото з інстаграму зрадниці

На іншій світлині Соломко сидить у закладі та видно локацію – Нью-Йорк.



Соломко в США / Фото з інстаграму зрадниці

Також запроданка оприлюднила відео у історії інстаграму, де вона обіймається з обранцем і загадково усміхається. На ролику видно лише частину обличчя чоловіка, з якого можна зрозуміти, що він значно старший за неї.



Соломко з коханим / Фото з інстаграму зрадниці

Користувачі мережі не оцінили нового коханого зрадниці, яка переїхала до країни-агресорки напередодні великого наступу Росії в Україну. Вони розкритикували світлину та іронічно запитали, чому її обранець не бере участь у так званій "СВО".

"Знала б влада США, хто тут брав участь у фашистській пропаганді. А так ні, виїхала з українським паспортом".

"Опа, а чому не на війні?! А Яна в США, а не в рашці?".

"Що там, з СВО повернувся?".

"А чого не в Новосибірську? П*дло, згадала, що маєш український паспорт, ще й свій г*вно-репертуар сюди привезла".

"З рашки в Нью-Йорк полетіла. Як ти могла. Тож ворог рашки".

"Зрадниця та запроданка".

"Це ти йому про пакети співала?".

На деякі коментарі співачка реагувала смайликами.



Реакція запроданки / Фото з інстаграму Соломко

Що відомо про Яну Соломко