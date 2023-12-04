У 2014 році Соломко вийшла заміж за українця та бізнесмена Олега Солодухова. Невдовзі у них народилась донька. У 2019 році стало відомо, що подружжя розлучилось.
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Яна Соломко засвітила нового обранця
У своєму інстаграмі зрадниця опублікувала світлину з новим бойфрендом. На фото помітно, що дівчина обіймається з чоловіком. Водночас його обличчя приховане. До фото вона прикріпила смайлик із серцем.
Соломко з коханим / Фото з інстаграму зрадниці
На іншій світлині Соломко сидить у закладі та видно локацію – Нью-Йорк.
Соломко в США / Фото з інстаграму зрадниці
Також запроданка оприлюднила відео у історії інстаграму, де вона обіймається з обранцем і загадково усміхається. На ролику видно лише частину обличчя чоловіка, з якого можна зрозуміти, що він значно старший за неї.
Соломко з коханим / Фото з інстаграму зрадниці
Користувачі мережі не оцінили нового коханого зрадниці, яка переїхала до країни-агресорки напередодні великого наступу Росії в Україну. Вони розкритикували світлину та іронічно запитали, чому її обранець не бере участь у так званій "СВО".
- "Знала б влада США, хто тут брав участь у фашистській пропаганді. А так ні, виїхала з українським паспортом".
- "Опа, а чому не на війні?! А Яна в США, а не в рашці?".
- "Що там, з СВО повернувся?".
- "А чого не в Новосибірську? П*дло, згадала, що маєш український паспорт, ще й свій г*вно-репертуар сюди привезла".
- "З рашки в Нью-Йорк полетіла. Як ти могла. Тож ворог рашки".
- "Зрадниця та запроданка".
- "Це ти йому про пакети співала?".
На деякі коментарі співачка реагувала смайликами.
Реакція запроданки / Фото з інстаграму Соломко
Що відомо про Яну Соломко
- Спершу Яна Соломко брала участь у "Шансі". У 2011 році взяла участь у "Холостяку" з Максом Чмерковським. Згодом співала в гурті Real O та під крилом Юрія Нікітіна. Очевидно, підкорити український шоу-біз дівчині не вдалося, тож вона перейменувалася в SOYANA й взялася пробивати дорогу в країну-агресорку.
- На початку січня 2020 року стало відомо, що Яна Соломко переїхала до Москви, де почала будувати кар'єру співачки. Вона взяла псевдонім SOYANA. На запитання фанів, чому вона поїхала до ворогів і окупантів, Соломко тоді відповіла: "Шкода, що моя країна не приймає мене так, як приймають тут".
- В лютому цього року співачка-зрадниця випустила пісню "ННН" про російський окупантів, яких вона чекає з перемогою. Продюсером виступив скандальний Юрій Бардаш, який після початку вторгнення втік до Росії.
- У липні запроданка виступила на фестивалі Summer Sound у Москві. Соломко заспівала кілька своїх пісень та вистелилася перед російською публікою. Зрадниця сказала, що "дуже приємно" виступати для народу, який нищить її Батьківщину.
- На початку вересня зрадниця неочікувано переїхала до США та саме там відправила доньку до школи. Вона опублікувала світлини з донькою та з її шкільним рюкзаком у руках. Соломко підписала фото українською мовою: "З днем знань".