В 2014 году Соломко вышла замуж за украинца и бизнесмена Олега Солодухова. Вскоре у них родилась дочь. В 2019 году стало известно, что супруги развелись.
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Яна Соломко засветила нового избранника
В своем инстаграмме предательница опубликовала фотографию с новым бойфрендом. На фото видно, что девушка обнимается с мужчиной. В то же время его лицо скрыто. К фото она прикрепила смайлик с сердцем.
Соломко с любимым / Фото из инстаграмма предательницы
На другой фотографии Соломко сидит в заведении и видна локация – Нью-Йорк.
Соломко в США / Фото с инстаграмма предательницы
Также предательница обнародовала видео в истории инстаграмма, где она обнимается с избранником и загадочно улыбается. На ролике видна лишь часть лица мужчины, из которого можно понять, что он значительно старше ее.
Соломко с любимым / Фото из инстаграмма предательницы
Пользователи сети не оценили нового любимого Соломко, которая переехала в страну-агрессорку накануне большого наступления России в Украину. Они раскритиковали фотографию и иронически спросили, почему ее избранник не участвует в так называемой "СВО".
- "Знали бы власти США, кто здесь участвовал в фашистской пропаганде. А так нет, выехали с украинским паспортом".
- "Опа, а почему не на войне?! А Яна в США, а не в рашке?".
- "Что там, с СВО вернулся?"
- "А чего не в Новосибирске? П*дло, вспомнила, что имеешь украинский паспорт, еще и свой г*вно-репертуар сюда привезла".
- "Из рашки в Нью-Йорк полетела. Как ты могла. Это же враг рашки".
- "Предательница".
- "Это ты ему о пакетах пела?"
На некоторые комментарии певица реагировала смайликами.
Реакция запроданки / Фото из инстаграмма Соломко
Что известно о Яне Соломко
- Сначала Яна Соломко участвовала в "Шансе". В 2011 году приняла участие в "Холостяке" с Максом Чмерковским. Впоследствии пела в группе Real O и под крылом Юрия Никитина. Очевидно, покорить украинский шоу-биз девушке не удалось, поэтому она переименовалась в SOYANA и принялась пробивать дорогу в страну-агрессорку.
- В начале января 2020 года стало известно, что Яна Соломко переехала в Москву, где начала строить карьеру певицы. Она взяла псевдоним SOYANA. На вопрос фанатов, почему она поехала к врагам и оккупантам, Соломко тогда ответила: "Жаль, что моя страна не принимает меня так, как принимают здесь".
- В феврале этого года певица-изменница выпустила песню "ННН" о российских оккупантах, которых она ждет с победой. Продюсером выступил скандальный Юрий Бардаш, который после начала вторжения сбежал в Россию.
- В июле запроданка выступила на фестивале Summer Sound в Москве. Соломко спела несколько своих песен перед российской публикой. Предательница сказала, что "очень приятно" выступать для народа, который уничтожает ее Родину.
- В начале сентября предательница неожиданно переехала в США и именно там отправила дочь в школу. Она опубликовала фотографии с дочерью и с ее школьным рюкзаком в руках. Соломко подписала фото на украинском языке: "С днем знаний".