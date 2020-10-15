Популярна голлівудська акторка Анджеліна Джолі міжнародна правозахисна організація Amnesty International готують спільну книжку для підлітків. Вона розповідатиме про права та як на них претендувати.

Міжнародна компанія організація Amnesty International та відома голлівудська акторка Анджеліна Джолі оголосили про створення книжки для підлітків, що розповідатиме про їхні права. Про це повідомляє 24 канал.

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Книжка матиме назву "Знай свої права (і заявляй про них)". Вона звертатиметься до дітей старше 13 років і розповідатиме про основні їхні права та як їх використовувати чи набувати у реальному житті. Для кращого сприйняття всі групи прав доповнююватимуться історіями від дітей-активістів з усього світу.

Сьогодні молоді люди готові змінювати світ. Але на їхньому шляху стоять дезінформація дорослих, недостатня обізнаність про права та незнання того, як застосовувати ці права у власних країнах і обставинах. Ми маємо розширити їхні можливості та надати їм інструменти для посилення боротьби,

– прокоментувала видання Анджеліна Джолі.

Ідея створення книжки в авторів виникла через непроінформованість дітей, та й подекуди дорослих, про їхні можливості. Через це вони часто не можуть самостійно себе захистити, хоч і мають на це цілковите право.

Автори видання співпрацюють з дітьми, молодими людьми та адвокатинею з прав дитини Джеральдін ван Бюрен – однією з авторок Конвенції ООН про права дитини. Книгу опублікують вперше у вересні 2021 року у Великій Британії.

14-річний Дуан з Австралії, історію якого розповідають у книжці, сказав: "У Австралії були викрадені покоління дітей і уряд досі забирає дітей корінного населення у їхніх батьків. Ми маємо вивчати свої права у школі і вдома і ділитися з усіма тим, що продовжує відбуватися з такими дітьми, як ми. Ми повинні знати наші права, аби мати можливість боротися за краще майбутнє".