Популярная голливудская актриса Анджелина Джоли и международная правозащитная организация Amnesty International готовят совместную книгу для подростков. Она будет рассказывать о правах и как на них претендовать.

Международная организация Amnesty International и известная голливудская актриса Анджелина Джоли объявили о создании книги для подростков, которая будет рассказывать об их правах. Об этом сообщает 24 канал.

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Книга будет называться "Знай свои права (и заявляй о них)". Она будет обращаться к детям старше 13 лет и рассказывать об основных их правах и как их использовать или приобретать в реальной жизни. Для лучшего восприятия все группы прав будут дополняться историями от детей-активистов по всему миру.

Сегодня молодые люди готовы менять мир. Но на их пути стоят дезинформация взрослых, недостаточная осведомленность о правах и незнание того, как применять эти права в своих странах и обстоятельствах. Мы должны расширить их возможности и предоставить им инструменты для усиления борьбы,

– прокомментировала издание Анджелина Джоли.

Идея создания книги у авторов возникла из-за неосведомлённости детей, а иногда и взрослых, об их возможностях. Из-за этого они часто не могут самостоятельно себя защитить, хотя и имеют на это полное право.

Авторы издания сотрудничают с детьми, молодыми людьми и адвокатом по правам ребенка Джеральдин ван Бюрен – одной из авторов Конвенции ООН о правах ребенка. Книгу опубликуют впервые в сентябре 2021 года в Великобритании.

14-летний Дуан из Австралии, историю которого рассказывают в книге, сказал: "В Австралии были похищены поколения детей и правительство до сих пор забирает детей коренного населения у их родителей. Мы должны изучать свои права в школе и дома и делиться со всеми тем, что продолжает происходить с такими детьми, как мы. Мы должны знать наши права, чтобы иметь возможность бороться за лучшее будущее".