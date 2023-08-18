Будуть на сьомому небі: трьом знакам зодіаку сьогодні дуже пощастить

Зірки пророкують, що цей день буде вдалим для трьох знаків зодіаку. Сьогодні фортуна на їхньому боці.

Так, Овни, Близнюки та Водолії, у п'ятницю 18 серпня ви приречені на успіх. Про це пише 24 Канал.

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Овен

Сьогодні вам пощастить у професійній сфері. Керівник може підвищити заробітну плату та запропонувати дещо цікаве. Добре все обдумайте, втім, цей день буде успішним.

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Близнюки

Представникам цього знаку зодіаку сьогодні пощастить в особистому житті. Ви відчуєте гармонію та спокій.

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Водолій

Сьогодні ви знайдете спосіб розв'язання проблеми, яка давно вас турбувала. Окрім того, можливі певні позитивні зміни на роботі. Будьте уважними та продовжуйте працювати для здійснення власних мрій.

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