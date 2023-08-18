Діви та Риби, у вас можуть виникнути труднощі в стосунках з коханою людиною, пише 24 Канал.

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Діва

Як давно ви ходили на романтичне побачення зі своїм партнером? Можливо, варто зробити це саме сьогодні. Присвятіть день коханій людині, насолодіться часом, проведеним разом, підіть в кіно, чи перегляньте щось вдома. Аби зберегти стосунки, вам треба приділяти більше часу та уваги одне одному.

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Риби

Сьогодні у вас можуть виникнути певні труднощі в стосунках з коханою людиною. Може здатися, що ви перестали розуміти одне одного. Потрібно спокійно обговорити все та знайти шлях розв'язання проблем. Інакше загрожує розрив.

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