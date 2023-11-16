Водоліям, Скорпіонам та Дівам варто обачніше ставитися до зароблених грошей. Зараз у вас багато необдуманих витрат. Скоро це може добряче спустошити гаманець, пише 24 Канал.

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Водолій

Останнім часом ви витрачаєте багато грошей на дрібниці, які зовсім не потрібні. Астрологи кажуть, що сьогодні Водоліям слід добре думати перед тим, які здійснити якусь дорогу покупку. Ви можете просто викинути гроші на вітер.

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Скорпіон

Скорпіонам сьогодні варто обмежити свій бюджет. Спробуйте відмовитися від деяких щоденних фінансових витрат. Тоді ви зрозумієте, що спокійно зможете прожити без речей, які здавалися дуже необхідними, не один день.

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Діва

Астрологи наполягають на тому, щоб Діви сьогодні економили. Інакше згодом у вас почнуться фінансові проблеми. Для їх вирішення знадобиться чимало часу.

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