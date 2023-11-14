Так, Овни, Діви, Леви та Риби, краще тримайте свої плани в таємниці. Не варто поспішати ділитися з іншими, пише 24 Канал.

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Овен

Уже до кінця осені ви можете отримати роботу мрії. Втім, краще не діліться своїми планами з іншими. Просто зробіть те, що до душі. Розповісте, коли втілите задумане в реальність.

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Діва

Уже цього місяця може виникнути геніальна ідея. Ви прекрасні аналітики, тож зможете обдумати все й вирішити самі. Пам'ятайте, що не всі люди дають справді важливі поради, що допоможуть вам.

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Лев

Прагнучи завжди бути в центрі уваги ви можете розповісти забагато. Не поспішайте ділитися своїми планами. Якщо не вийде, дехто зловтішатиметься.

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Риби

Мовчання – золото. Пам'ятайте про це. До кінця листопада не поспішайте ділитися своїми планами навіть з рідними. Замість підтримки можете стикнутися непорозумінням.

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