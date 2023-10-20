Таких лише 3: знаки зодіаку, яких завжди оберігають вищі сили
Астрологи зазначають, що не всіх людей буквально завжди оберігають вищі сили. Втім, є ті, кому пощастило.
Так, під постійним захистом перебувають три знаки зодіаку. Зокрема, Риби, Лев і Телець, пише 24 Канал.
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Риби
Народжені під цим знаком зодіаку мають прекрасну інтуїцію. Риби вміють відчувати енергію навколишнього світу, а ще підлаштовуватися під ситуацію. У них природних потужний зв'язок з духовною сферою. Вищі сили завжди оберігають цих людей.
Гороскоп для Риб
Лев
Представники цього знаку зодіаку – сильні, харизматичні та самовпевнені. Вони постійно притягують до себе увагу. Вищі сили оберігають Левів. Вони мають потужну ауру та здатні вливати на людей навколо.
Гороскоп для Левів
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Телець
Вищі сили також оберігають Тельців. Вони направляють на "правильний" шлях. Окрім того, допомагають цим людям досягти успіху.
Гороскоп для Тельців