Так, під постійним захистом перебувають три знаки зодіаку. Зокрема, Риби, Лев і Телець, пише 24 Канал.

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Риби

Народжені під цим знаком зодіаку мають прекрасну інтуїцію. Риби вміють відчувати енергію навколишнього світу, а ще підлаштовуватися під ситуацію. У них природних потужний зв'язок з духовною сферою. Вищі сили завжди оберігають цих людей.

Гороскоп для Риб

Лев

Представники цього знаку зодіаку – сильні, харизматичні та самовпевнені. Вони постійно притягують до себе увагу. Вищі сили оберігають Левів. Вони мають потужну ауру та здатні вливати на людей навколо.

Гороскоп для Левів

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Телець

Вищі сили також оберігають Тельців. Вони направляють на "правильний" шлях. Окрім того, допомагають цим людям досягти успіху.

Гороскоп для Тельців