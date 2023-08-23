Попереду хвиля нещастя: два знаки зодіаку, в яких виникнуть проблеми восени

Уже незабаром буде осінь. Зірки пророкують, що у перший же місяць двох знаків зодіаку може переслідувати нещастя.

Лев і Скорпіон, цей вересень, ймовірно, буде нелегким. Втім, не варто опускати руки, незабаром все зміниться на краще, пише 24 Канал.

До речі Чи є серед них ви: 3 знаки зодіаку, яким не щаститиме у вересні

Скорпіон

У вересні вам може здатися, що буквально все падає з рук. Можливі проблеми чи не у всіх сферах життя. Зокрема, негаразди на роботі та конфлікти вдома. Окрім того, може з'явитися додаткова причина для значних витрат.

Гороскоп для Скорпіонів

Зверніть увагу Категорично заборонено: 3 знаки зодіаку, яким сьогодні не можна ризикувати

Лев

Ймовірно, що в перший місяць осені у вас часто виникатимуть проблеми. Не все можна вирішити за допомогою грошей. Тож будьте обережними й терплячими, не опускайте рук. Пам'ятайте, що ви природжені лідери, тож покажіть хороший приклад близьким. Згодом усе наладитися.

Гороскоп для Левів