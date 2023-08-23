Лев и Скорпион, этот сентябрь вероятно, будет нелегким. Впрочем, не стоит опускать руки, вскоре все изменится к лучшему, пишет 24 Канал.
Кстати говоря Есть ли среди них вы: 3 знака зодиака, которым не будет везти в сентябре
Скорпион
В сентябре вам может показаться, что практически все падает с рук. Возможны проблемы во всех сферах жизни. В частности, на работе и конфликты дома. Кроме того, может возникнуть дополнительная причина для значительных затрат.
Гороскоп для Скорпионов
Обратите внимание Категорически запрещено: 3 знака зодиака, которым сегодня нельзя рисковать
Лев
Вероятно, что в первый месяц осени у вас будут часто возникать проблемы. Не все можно решить с помощью денег. Будьте осторожны и терпеливы, не опускайте рук. Помните, что вы прирожденные лидеры и покажите хороший пример близким. Со временем все наладится.
Гороскоп для Львов