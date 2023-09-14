Таких лише 3: у яких знаків зодіаку емоції беруть гору над розумом

Деякі знаки зодіаку проявляють себе як надто емоційні. Вони ухвалюють рішення серцем та часто забувають прислухатися до тверезого розуму.

Баланс між емоціями та розумом може допомогти ухвалювати кращі рішення та якісніше керувати своїм життям. Але це точно не стосується Близнюків, Дів і Стрільців, пише 24 Канал.

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Близнюки

Близнюки завжди в русі й готові відчувати адреналін. Вони не бояться ризикувати, коли в серці палає вогонь емоцій та пристрасті. Про розум Близнюки забувають, коли стають відчайдухами.

Гороскоп для Близнюків

Діва

Діви є надзвичайно емоційними й чутливими знаками зодіаку. Їх легко спровокувати й вивести на емоції. Їх розум перекриває хвиля почуттів, особливо, коли речі стосуються сім'ї та близьких.

Гороскоп для Дів

Стрілець

Стрільці завжди схильні заглиблюватися у свої почуття. Їхні пристрасті можуть перевищувати розумовий аспект погляду на речі. Вони можуть легко забути про об'єктивність у непростих моментах.

Гороскоп для Стрільців