До кінця цієї весни три знаки зодіаку потонуть у сварках та конфліктах, передає 24 Канал. Астрологи повідомляють, що це може очікувати на Овнів, Близнюків та Козерогів.
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Овен
Впертість Овнів може зіграти з ними злий жарт. Через те, що Овни не сприймають чужу думку, близькі можуть обуритись та влаштувати конфлікт. Але його можна уникнути у тому випадку, якщо вдасться промовчати у потрібний момент.
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Близнюки
Дволикість та лицемірність Близнюків може набриднути їхнім друзям та близьким. Якщо ви представник цього знака зодіаку, чекайте на сварку та образи. Але у випадку, коли наважитеся на вибачення, можна все виправити.
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Козеріг
Неприязнь між Козерогами та його товаришами накопичувався певний період, а у травні воно вибухне великим скандалом. Астрологи радять не провокувати інших та самим не вестися на провокації.
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