Деякі знаки зодіаку зазнають невдачі у дружніх взаєминах, передає 24 Канал. Астрологи повідомили, що на зраду варто чекати Дівам, Скорпіонам та Водоліям.

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Водолій

Представники цього знака зодіаку могли не помітити, як їхнім коштом друг влаштовував собі життя. Людина, яку ви вважали товаришем, у найкращий момент для нього та найгірший момент для вас, просто залишить Водолія самого.

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Скорпіон

Астрологи вважають, що Скорпіонам важко вибудувати дружбу. Цього разу вона знову не вдасться через гучну сварку. Товариш може розізлитися настільки, що підставить вам свиню – тож будьте обережні.

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Діва

Подекуди довірливі та наївні Діви цього місяця можуть втрапити у пастку від людини, яку вважали другом. Скоріш за все, вам не вдалося розгледіти підставу раніше. Зрада може виявитися надто болючою, але не варто одразу розчаровуватись у людях.

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