Некоторые знаки зодиака терпят неудачу в дружеских отношениях, пишет 24 Канал. Астрологи сообщили, что измену стоит ждать Девам, Скорпионам и Водолиям.

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Водолей

Представители этого знака зодиака могли не заметить, как за их счет друг устраивал себе жизнь. Человек, которого вы считали товарищем, в лучший момент для него и самый плохой момент для вас, просто покинет Водолея самого.

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Скорпион

Астрологи считают, что Скорпионам тяжело выстроить дружбу. На этот раз она снова не удастся из-за громкой ссоры. Товарищ может разозлиться настолько, что подставит вам свинью – будьте осторожны.

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Дева

Иногда доверчивые и наивные Девы этого месяца могут попасть в ловушку от человека, считавшегося другом. Скорее всего, вам не удалось рассмотреть основание раньше. Предательство может оказаться слишком болезненным, но не стоит сразу разочаровываться в людях.

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