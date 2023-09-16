Осінь 2023 відкриє перед Раками, Терезами й Козерогами шанс на нові пригоди та враження, пише 24 Канал. Подорож стане джерелом натхнення та дозволить розширити свій світогляд.

До слова Таких лише 3: у яких знаків зодіаку емоції беруть гору над розумом

Рак

Поїздка цієї осені обіцяє Ракам цікаві зустрічі та нові знайомства. Будьте відкриті до спілкування. Далеко від дому ви отримаєте незабутні враження разом з новими друзями.

Гороскоп для Раків

Терези

Осіння подорож Терезів буде більше пов'язана з роботою та саморозвитком. Вона обіцяє вам відкриття нових горизонтів та пригод. Оберіть цікаве місце, яке дозволить вам розширити свої знання та досвід.

Гороскоп для Терезів

Козоріг

Восени вам важливо знайти баланс між роботою та відпочинком. Оберіть місце, яке надасть можливість поєднати ділову активність та відпочинок від повсякденних турбот.

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