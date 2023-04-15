Астрологи повідомляють про три знаки зодіаку, яких у травні чекатимуть невдачі, біль та розчарування. Це Як правильно пережити цей місяць, читайте у порадах від 24 Каналу.

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Телець

Наступного місяця Тельців чекають випробування та багато стресових подій. Цьому знаку зодіаку варто не опускати руки та продовжувати працювати над собою, щоб швидко вийти на білу лінію.



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Діва

У травні Діви зіштовхнуться з нерозумінням з боку друзів та рідних. Представників цього знака зодіаку чекають тривалі й важкі розмови. Дівам слід зберігати терплячість і виявляти розуміння, щоб знайти спільну мову з близькими.



Гороскоп для Дів

Скорпіон

Травень обіцяє непростий час у кар'єрному житті Скорпіонів. Можливо, вам потрібно буде приймати непрості рішення та шукати компроміси. Астрологи радять не забувати про свої бажання та потреби.



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