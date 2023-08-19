У цих знаків зодіаку сьогодні буде сварка

Зірки пророкують, що в суботу, 19 серпня, у двох знаків зодіаку може бути сварка. Аби уникнути конфлікту, цим людям варто тримати себе в руках.

Так, Овен і Скорпіон, сьогодні ви можете посваритися з іншими людьми. Про це пише 24 Канал.

Варте уваги Побачення мрії: які знаки зодіаку сьогодні вирушать в романтичну подорож

Овен

Народжені під цим вогняним знаком мають запальний характер. Сьогодні в Овнів може виникнути конфлікт на роботі. Не варто сваритися з колегами, краще поясніть свою позицію спокійно. Окрім того, у жодному разі не переходьте на образи.

Цікаво Не Овен чи Близнюки: 3 знаки зодіаку, які чи не завжди сумні та злі

Гороскоп для Овнів

Скорпіон

Представникам цього знаку зодіаку варто дбайливіше ставитися до близьких. Ані кохана людина, ані батьки не бажають вам зла. Якщо не хочете вислуховувати поради, просто спокійно скажіть про це. В іншому випадку сварка вам гарантована.

Важливо Можуть втратити все: 2 знаки зодіаку, в яких попереду фінансовий крах

Гороскоп для Скорпіонів