Так, Раки та Водолії, цей день буде особливим для вас. Тож мерщій збирайте речі та вирушайте, пише 24 Канал.

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Рак

У коханої людини може виникнути геніальна ідея. Однак, до останнього партнер триматиме все в секреті. Тож не розпитуйте, а беріть з собою гарній настрій і прямуйте разом до місця призначення.

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Водолій

Сьогодні на вас чекає неймовірна подорож. Памʼятайте, що не обовʼязково далеко їхати, аби насолодитися прекрасними краєвидами та незабутньо провести час. Прихопіть з собою щось смачненьке та під вечір вирушайте.

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