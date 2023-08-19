Да, Овен и Скорпион, сегодня вы можете поссориться с другими людьми. Об этом пишет 24 Канал.

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Овен

Родившиеся под этим огненным знаком имеют вспыльчивый характер. Сегодня у Овнов может возникнуть конфликт на работе. Не стоит ссориться с коллегами, лучше объясните свою позицию спокойно. Кроме того, ни в коем случае не переходите на оскорбления.

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Скорпион

Представителям этого знака зодиака следует бережнее относиться к близким. Ни любимый человек, ни родители не желают вам зла. Если вы не хотите выслушивать советы, просто спокойно скажите об этом. В противном случае ссора вам гарантирована.

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