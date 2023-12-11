За словами астрологів, Водолій, Рак і Лев можуть піти з роботи у грудні. Втім, не тому, що їм покажуть на двері.

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Водолій

Уже до кінця року ви можете отримати омріяну роботу. Головне – вірте у власні сили й не бійтеся нових викликів. Вам під силу абсолютно все.

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Рак

Наважтеся на зміни. Досить працювати там, де вас не цінують, і де ви зовсім не отримуєте задоволення від роботи, а навіть навпаки. Подумайте, може, час змінити не лише місце, а й саму професію.

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Лев

Аби швидко піднятися по кар'єрних сходах, вам, ймовірно, доведеться звільнитися. Не бійтеся робити це. Продемонструйте весь свій потенціал, знання та вміння, здобуті за роки роботи. Ви знаєте, що можете більше і заслуговуєте більшого.

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